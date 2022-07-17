Надзвичайники врятували від вогню 55 га пшеничного поля на Донеччині (фото)

Протягом минулої доби рятувальники Донеччини ліквідували 4 пожежі на сільгоспугіддях.
У Краматорському районі на Донеччині надзвичайники ДСНС врятували 55 га пшеничного поля від пожежі, яка виникла внаслідок обстрілів окупантів.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Донецькій області.
"У Краматорському районі силами ДСНС врятовано 55 га пшениці", - йдеться у повідомленні.
Загалом упродовж минулої доби рятувальники Донеччини ліквідували 4 пожежі на сільгоспугіддях, які виникли внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, за межами с. Іллінка Марʼїнської ВА особовим складом 7 ДПРЗ ліквідовано пожежу пшениці на корені на площі 10 га.
Вогнем знищено пшеницю на корені на площі 70,5 га.
Нагадаємо, окупанти навмисне випалюють поля з зерном. На Миколаївщині – сотні гектарів знищених полів.
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