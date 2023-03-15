Надзвичайно складно захопити: військовий експерт повідомив про ситуацію поблизу Вугледара

Окупанти були змушені вивести дві свої бригади, які були розбиті під Вугледаром.

Командування армією РФ має намір захопити Вугледар, однак зробити це напряму надзвичайно складно.

Про це повідомив 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

За словами Світана, поблизу Вугледара перебували 155 та 40 російські бригади морської піхоти з Далекого Сходу. Вони відійшли через серйозні втрати. Наразі там інші формування.

Світан повідомив, що командування країни-агресорки надає завдання своїм військовим захопити Вугледар. Але зробити це напряму надзвичайно складно.

"Українські командири, які вибирали Вугледар як рубіж оборони, все правильно зробили. Вони замінували та обстріляли певні напрямки підходу. До Вугледара навіть підійти складно. Майже неможливо. Росіяни втратили стільки людей – були розбиті дві бригади, більш ніж 100 "коробок" спалено", – сказав Світан.

Окупанти на цьому напрямку мають намір вийти на Курахове в тил мар'їнського угруповання, а також на Покровськ – в тил авдіївського угруповання; і на Добропілля – до краматорського та слов'янського угруповання.

Натомість сам Вугледар – дуже перспективний напрямок для подальшого контрнаступу ЗСУ. Звідти можна буде атакувати окупантів та вийти західніше Волновахи на Маріуполь та загалом на Азовське узбережжя, зазначив експерт.

Нагадаємо, у Британії розповіли про дилему, з якою зіткнулася РФ з після провалу під Вугледаром. Після місяців безуспішного штурму міста окупанти постали перед вибором: зробити ще одну спробу чи підтримати запеклі бої на північ від Бахмута і Кремінної.

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