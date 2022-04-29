"Надзвичайно важливий жест підтримки України": пані посол Великої Британії повернулася до Києва

Амбасадорка Великої Британії Мелінда Сіммонс 29 квітня повернулася до столиці України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

У відеозверненні 29 квітня глава держави також розповів, що станом на зараз у Києві працюють уже 27 іноземних дипломатичних представництв.

"Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс сьогодні повернулася до Києва. Зараз уже 27 іноземних дипломатичних представництв працюють в столиці нашої держави. І це надзвичайно важливий жест підтримки України, за який ми усім їм вдячні.

Такі жести разом з потужною оборонною, фінансовою і політичною підтримкою з боку вільного світу означають, що з кожним днем для Росії все очевидніше необхідність припинити війну. Програш окупантів безальтернативний", - сказав президент.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 65-го дня війни

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що в Маріуполі російські окупанти влаштували концтабір та поводяться цинічніше, ніж нацисти 80 років тому. Президент розповів про нацистські порядки окупантів у місті.

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