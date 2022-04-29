"Надзвичайно важливий жест підтримки України": пані посол Великої Британії повернулася до Києва

Амбасадорка Великої Британії Мелінда Сіммонс 29 квітня повернулася до столиці України.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
У відеозверненні 29 квітня глава держави також розповів, що станом на зараз у Києві працюють уже 27 іноземних дипломатичних представництв.
"Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс сьогодні повернулася до Києва. Зараз уже 27 іноземних дипломатичних представництв працюють в столиці нашої держави. І це надзвичайно важливий жест підтримки України, за який ми усім їм вдячні.
Такі жести разом з потужною оборонною, фінансовою і політичною підтримкою з боку вільного світу означають, що з кожним днем для Росії все очевидніше необхідність припинити війну. Програш окупантів безальтернативний", - сказав президент.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що в Маріуполі російські окупанти влаштували концтабір та поводяться цинічніше, ніж нацисти 80 років тому. Президент розповів про нацистські порядки окупантів у місті.
Читайте також:
- "Ризики дуже високі": Зеленський допустив припинення переговорів з Росією після звірств окупантів
- Зеленський розповів про ситуацію на Харківщині та Донбасі: "Боротьба за життя"
- У Київській області виявили могили, де масово поховано 900 людей - Зеленський