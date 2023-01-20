"Надзвичайно велика кількість важкого озброєння": очільник Пентагону прогнозує сприятливий результат для України

Новий пакет військової допомоги від західних партнерів достатній для успішного просування на полі бою.

Міністр оборони США Ллойд Остін назвав новий пакет військової допомоги Україні для стримування російської агресії "надзвичайно потужним". За словами очільника Пентагону він дозволить не тільки захищати свою території, але й успішно просуватися на полі бою.

Про це він говорив на пресконференції за підсумками саміту у форматі Рамштайн.

"Україна отримає два батальйони БМП Bradley. Це дуже важливо. Три батальйони Stryker. Це надзвичайно велика кількість важкого озброєння", - перелічив Ллойд Остін.

Він також нагадав, що Швеція надає потужні важкі артилерійські установки Arche, а Польща - батальйони установок, які мають механізовану потужність.

"Надається механізована артилерія. Якщо ми поглянемо на цей пакет, то зрозуміємо, що він дуже потужний. Якщо його правильно застосувати, результати на полі бою будуть дуже сприятливими для України", - наголосив очільник Пентагону.

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