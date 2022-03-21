Надзвукові ракети Росії у війні з Україною: як вони діють та навіщо застосовуються

Надзвукові ракети Росії у війні з Україною: як вони діють та навіщо застосовуються

Надзвукові ракети можуть включати ядерні боєголовки.

Російські окупанти, які вторглися до нашої країни і отримали жорстку відсіч від ЗСУ, намагаються атакувати нас із повітря. Однак і в цьому напрямку вони зазнають поразки. Водночас продовжують обстрілювати мирні міста та інфраструктурні об'єкти. Західні аналітики стверджують, що Кремль використовує в Україні надзвукові ракети.

ТСН.ua розповідає, як вони діють та які ракети є на озброєнні в РФ.

Надзвукові ракети РФ застосовували в нашій країні щонайменше двічі. Самі ж пропагандистські ЗМІ Кремля стверджують, що завдали ними удару по складу пального під Миколаєвом. Другого удару зазнав склад боєприпасів на Івано-Франківщині.

За даними американських посадовців, запуски, ймовірно, мали на меті випробувати зброю та надіслати повідомлення Заходу про російські можливості. Ворог використав ракети типу “Кинжал”.

Що таке “Кинжал”

Це російський авіаційний ракетний комплекс. Надзвукові ракети "Кинжал" можуть вражати стаціонарні об'єкти, а також кораблі, авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати. Вперше Путін згадував про такий тип ракет ще 2018 року.

"Кинжал" не є крилатою ракетою, а є аеробалістичною. Запускає її модернізований винищувач МіГ-31. Він, власне, є першим ступенем запуску ракети.

Що таке надзвукові ракети

Разом із РФ подібний вид озброєння розробляє Китай та США.

Для запуску надзвукової ракети, що у 10 разів перевищує швидкість звуку, використовуються винищувачі МіГ. Ракети можуть літати в атмосфері на швидкості близько шести тисяч кілометрів на годину та маневрувати, що ускладнює їхнє виявлення силами ППО. Вага ракети: 500 кг.

Надзвукові ракети можуть включати ядерні боєголовки.

Чи справді РФ застосовувала "Кинжал"

Російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що вони завдавали ударів по військових складах України надзвуковими ракетами. Проте західні аналітики, зокрема австрійський експерт Том Купер, кажуть, що Кремль запускав не “Кинжал”, а ракети типу “Точка”. Водночас в пресі говорять про надзвукові ракети для пропаганди та залякування.

"Ймовірно, "Кинжал" — це не що інше, як "Точка", випущена МіГ-31. Зате по телевізору можна похвалитися російськими високими технологіями. Майте на увазі: нема рації витрачати час і дорогоцінні МіГ-31, які потрібні ВКС для оборони величезного повітряного простору Сибіру, ​​на те, що може зробити система наземного базування”, — написав на своїй сторінці в соцмережі Том Купер.

Водночас російський аналітик Павло Фельгенгауер зазначає, що "Кинжал" мало що змінить в Україні, крім "надання певного психологічного та пропагандистського ефекту", оскільки її використання може означати, що в РФ закінчуються інші види озброєння.

Інші типи гіперзвукових ракет

Росія також розробила інші типи надзвукових ракет, серед яких можуть бути:

"Сармат"

"Авангард"

"Циркон"

Ракети Д-30 "Булава"

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