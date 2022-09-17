"Нафіга воювати за свободу, щоб потім всіх тримати на ланцюгу": Арестович про виїзд чоловіків за кордон

Чоловіків не випускали через мобілізацію, але на сьогодні в Україні кількість мобілізаційного резерву значно перевищує можливості країни озброїти та забезпечити нових солдатів.

Про це заявив радник Офісу президента (ОП) Олексій Арестович під час ефіру на каналі Фейгін LIVE.

"Це питання обговорюється, але мене сильно ковбасить від цього масового невипуску дуже багатьох категорій, які прискореним способом позначаються на наших економічних можливостях, благополуччі населення, можливостях волонтерів, бізнесменів. Життя країни не може бути зупиненим. Нафіга воювати за свободу, щоб потім всіх тримати на ланцюгу", - сказав він.

Як відомо, на період дії воєнного стану громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років заборонено виїзд за межі країни, окрім винятків, передбачених законодавством.

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що заборону на виїзд чоловікам віком від 18 до 60 років не знімуть найближчим часом. Питання навіть пом'якшення заборони в парламенті не вирішене. За його словами, наразі вже немає потреби у додатковій мобілізації чоловіків, проте може виникнути потреба у призові людей з конкретними спеціальностями. Це може статися будь-якої миті.

Веніславський нагадав, що наразі студенти й інші категорії осіб, які мають право на відстрочку, можуть виїжджати за кордон за наявності документів, що підтверджують їх статус. Решта чоловіків має залишатися на території України.

Згодом Кабінет Міністрів України змінив правила перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками. Про це йдеться у новій ухвалі уряду.

Мінімальний термін перебування за кордоном — 1 місяць, а максимальний – 45 днів. Під час дії воєнного стану з України можуть виїжджати водії, залізничники та спортсмени.

А в Раді пропонували позбавляти громадянства України українських чоловіків, які виїхали за кордон, під час дії воєнного стану і не повернулися до країни за місяць.

Верховна Рада подовжила воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію до 21 листопада 2022 року. Варто зазначити, що наразі триває мобілізація без жодних хвиль і ТСН.ua раніше пояснив, яка наразі процедура вручення повісток.

Кому з чоловіків можуть дозволити виїзд за кордон