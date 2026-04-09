Росія стрімко втрачає "нафтові" гроші: який ефект дали удари по портах Кремля

Атаки України по нафтових портах РФ / © ТСН.ua

Українські удари по нафтовій інфраструктурі РФ суттєво вдарили по її експортних можливостях. Наприкінці березня обсяги відвантаження нафти з ключових балтійських портів — Усть-Луги та Приморська — скоротилися на понад удвічі.

Про це йдеться у матеріалі BBC Україна.

За даними аналітиків Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), у період від 23 до 30 березня експорт нафти та нафтопродуктів із цих портів впав на 53% порівняно з минулим роком. У деякі дні відвантаження взагалі не здійснювалося — це вперше від початку повномасштабної війни.

Найбільших втрат зазнала Усть-Луга, де експорт упродовж останніх днів березня скоротився на 74%. У Приморську падіння становить близько 32%. Загалом через ці два порти проходить приблизно половина всього російського нафтового експорту.

Паралельно удари зачепили й інші важливі вузли, зокрема порт Новоросійськ на Чорному морі. Там після атаки безпілотників робота одного з нафтових терміналів була призупинена.

Експерти зазначають, що ці атаки відбуваються на тлі високих світових цін на нафту, які могли б значно поповнити бюджет РФ. Однак пошкодження інфраструктури обмежують можливості Кремля скористатися вигідною кон’юнктурою.

За оцінками аналітиків, зростання цін могло приносити Росії додаткові десятки мільйонів доларів щодня, але через збої в експорті ці доходи зменшуються. Наприкінці березня нафтові надходження вже скоротилися на понад мільярд доларів за тиждень.

Водночас частина російської нафти залишається в морі на танкерах, а ефект від високих цін із затримкою відображається в бюджеті. Крім того, російська нафта продається зі значною знижкою до світових еталонів через санкції.

Аналітики наголошують: подальший вплив на російський бюджет залежатиме від двох факторів — тривалості атак по інфраструктурі та ситуації на світовому нафтовому ринку. Навіть високі ціни не гарантують стабільних доходів, якщо експортні маршрути залишаються під ударом.

Удари по нафтовій галузі РФ — останні новини

У ніч проти 9 квітня в Краснодарському краї РФ пролунали вибухи в районі міста Кримськ, після чого на одному з об’єктів виникла пожежа. За даними OSINT-аналітиків, під удар могла потрапити нафтопровідна інфраструктура, зокрема станція, що забезпечує транспортування нафти до Новоросійська.

Раніше українські сили також атакували нафтовий термінал «Шесхаріс» поблизу Новоросійська, що спричинило масштабне займання. За оцінками експертів, системні удари по нафтовій інфраструктурі РФ поступово знижують її експортний потенціал і створюють додатковий тиск на економіку.