Нафта з невідомим пунктом призначення: світ вигадує способи обійти заборону на закупівлю енергоносіїв з РФ

Щодня з’являються повідомлення, як лідери цивілізованого світу ледь не по черзі засуджують влаштований Путіним геноцид в Україні, впроваджують санкції і анонсують нові, та реальні дії є іншими.

Одним із найболючіших ударів став план по відмові від російських енергоресурсів, Та реальність трохи інша, Росія продовжує продавати свою нафту за кордон, про це йдеться в ТСН.

Тепер, щоб обійти санкції, російські танкери у своїх маршрутах ставлять позначку "пункт призначення невідомий", аби фінансовим розвідкам було складніше відстежити, хто ж продовжує купувати російську нафту.

Це не означає, що Путін заробляє на енергоносіях як і раніше. Лише у квітні експорт російської нафти скоротився на чверть, але пробивати блокаду йому вдається.

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З одного боку видно, що позбавлятися енергозалежності від Кремля у світі не поспішають. У тій же Німеччині попри заяву про плани відмовитися від російської нафти до кінця року, канцлер Олаф Шольц встиг заявити – ембарго навряд чи наблизить кінець війни.

Утім, схема із таємними покупцями свідчить і про те, що у відкриту цивілізовані країни і навіть бізнесмени не бажають бути поміченими у співпраці із бункерним диктатором.

Тим часом в Індії від Путіна не зрікались. Навпаки за час повномасштабного вторгненням там збільшили закупівлю російської нафти. Перед цим Кремль погодив дисконт у 35 доларів для нафти «Уралс». Потрібно розуміти, що до війни знижки на цю марку були в межах 2 доларів і в крайніх випадках до 10 доларів. І це більше серйозне випробування для економічних прагматиків, відмовлятися від найдешевшої в світі нафти, яку пропонують уже по 40 доларів за барель.

Останнім показовим планетарним плебісцитом, що дає розуміння, хто за кого на планеті – стало голосування в правозахисному органі ООН щодо членства там Росії.

Блог ТСН: хто зі світових політичних діячів і досі не соромиться тиснути руку Путіну

Індія одна з 58 країн, яка не утрималась від вигнання Москви із Ради з прав людини ООН . Щоправда Делі вже отримала кілька прозорих натяків - демарш її західні партнери помітили і запропонували подумати про уникнення залежності від російського палива.

Утримався в голосуванні проти Росії і Китай, де як заявляють, що тут немає союзників, а є лише партнери. І це партнерство за перші три місяця збільшило товарообіг з Росією майже на 30%, до $38,2 млрд.

Та є ще - 24 країни, що фактично відкрито виступили проти – фактично підтримавши Путіна у розв’язаній ним війні. Умовні прихильники Путіна знаходяться під екватором планети.

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