Нафтобаза палає другу добу: під Дніпром досі не можуть загасити масштабну пожежу

Нафтобаза палає другу добу: під Дніпром досі не можуть загасити масштабну пожежу

Окупанти вдарили трьома ракетами по нафтобазі ввечері 18 червня.

У Новомосковському районі Дніпропетровської області рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею на нафтобазі, яка спалахнула через ракетний удар РФ.

Про це 20 червня повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

Там тривають роботи з гасіння палаючого резервуару і розбору завалів, зазначив він.

Нагадаємо, у Новомосковському районі три російські ракети зруйнували нафтобазу. Там спалахнула сильна пожежа. Постраждали 11 осіб, загинув молодий рятувальник.

У палатах немає місць — як живе прифронтове Дніпро

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