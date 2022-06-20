Нафтобаза палає другу добу: під Дніпром досі не можуть загасити масштабну пожежу

Окупанти вдарили трьома ракетами по нафтобазі ввечері 18 червня.
У Новомосковському районі Дніпропетровської області рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею на нафтобазі, яка спалахнула через ракетний удар РФ.
Про це 20 червня повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
Там тривають роботи з гасіння палаючого резервуару і розбору завалів, зазначив він.
Нагадаємо, у Новомосковському районі три російські ракети зруйнували нафтобазу. Там спалахнула сильна пожежа. Постраждали 11 осіб, загинув молодий рятувальник.
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