“Нафтогаз” отримав рішення британського суду для стягнення з Росії $5 мільярдів за активи в Криму — всі подробиці

Також “Нафтогаз” працює над отриманням підтвердження та примусовим виконанням арбітражного рішення у США та інших цільових юрисдикціях.

Суд у Великій Британії визнав рішення Гаазького арбітражу щодо компенсації Групі “Нафтогаз” 5 млрд доларів за захоплені Росією активи в Криму у 2014 році.

Про це повідомляє пресслужба НАК “Нафтогаз України”.

“НАК “Нафтогаз України” та ще п’ять компаній Групи Нафтогаз отримали наказ Високого суду юстиції Англії та Уельсу про визнання арбітражного рішення щодо відшкодування Групі “Нафтогаз” збитків (включно з відсотками) у розмірі 5 млрд доларів США, а також часткового арбітражного рішення щодо юрисдикції та відповідальності”, — йдеться у повідомленні.

Також у “Нафтогазі” додали, що суд виніс даний наказ 5 грудня поточного року.

У Групі судове рішення назвали справедливим та додали, що звернення до суду Англії та Уельсу це частина глобальної стратегії “Нафтогазу” зі стягнення компенсації з РФ.

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“Оскільки агресор добровільно не сплатив кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для стягнення цих коштів у цільових юрисдикціях, де є російські активи”, — заявив очільник Групи “Нафтогаз” Олексій Чернишов.

Компенсація у 5 млрд доларів є найбільшою з-поміж усіх арбітражних рішень за позовами українських інвесторів про незаконне захоплення Росією їхніх активів у Криму.

Крім того повідомляється, що “Нафтогаз” працює над отриманням підтвердження та примусовим виконанням арбітражного рішення у США та інших цільових юрисдикціях.

Нагадаємо, 23 червня українська група компаній “Нафтогаз” подала позов до суду США з вимогою стягнути з Росії компенсацію за втрату майна компаній та збитки під час окупації Криму. Йдеться про суму у $5 млрд включно з відсотками за збитки.

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