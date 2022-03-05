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"Нафтогаз" закликав "велику четвірку" нафтосервісних компаній припинити роботу в РФ

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"Нафтогаз" закликав "велику четвірку" нафтосервісних компаній припинити роботу в РФ

УНІАН

Арбітражний трибунал в Гаазі розпочав слухання щодо компенсації РФ за втрачені Україною активи в Криму.

Українська державна компанія НАК "Нафтогаз України" закликала одні з найбільших нафтосервісних компаній – Schlumberger, Weatherford, Halliburton, Baker Hughes, а також постачальників технологій і обладнання, припинити роботу в Росії.

НАК підкреслила, що найбільші світові нафтогазові компанії уже заявили про вихід із російських газовидобувних проектів.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Природний газ є одним із головних видів зброї у війні, яку розв’язала Росія проти України. Не можна допустити подальшого зміцнення цієї зброї. Ми вдячні світовій спільноті, яка нарешті поставила крапку на Північному Потоку-2. Ми також підтримуємо швидку і єдино вірну реакцію BP, Shell, Equinor, Exxon, TotalEnergies, які висловили свою підтримку Україні і у відповідь на нічим не виправдану агресію Росії згортають свої енергетичні проекти в цій країні. Впевнені, що цим самим шляхом мають піти всі інші міжнародні компанії, задіяні в нафтогазових проектах Росії і які поділяють цивілізовані європейські цінності. Сьогодні природний газ є зброєю проти України, завтра він може стати зброєю проти всього світу", – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

У компанії також повідомили, що арбітражний трибунал в Гаазі розпочав слухання щодо компенсації Росії за збитки, які Україна понесла через анексію активів у Криму. 

Нагадаємо, Німеччина підписала контракт на будівництво СПГ-терміналу.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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