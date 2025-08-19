Нафтопроводу "Дружба" більше немає – Україна його розбила вщент: Мадяр повідомив деталі

Нафтопровід «Дружба» припинив перекачку нафти на невизначений термін / © Associated Press

Нафтопроводу «Дружба», яким транспортувалася російська нафта до Європи, вже немає — Україна його розбила вщент.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» у Telegram.

«Нафтопровід „Дружба“ відпочиває. Повний стоп перекачки нафти на невизначений термін», — написав він.

Командувач СБС уточнив, що по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє» (Тамбовська область, РФ) відпрацювали «Птахи» 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ.

Бровді додав, що це сталося ввечері 18 серпня.

Раніше безпілотники ГУР в ніч проти 13 серпня атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу «Транснефть Дружба» в місті Унеча Брянської області РФ. Основна її функція — транспортування нафти трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить майже 9 тисяч кілометрів.