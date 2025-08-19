- Дата публікації
Категорія
Війна
Нафтопроводу "Дружба" більше немає – Україна його розбила вщент: Мадяр повідомив деталі
Завдяки операції Сил безпілотних систем ЗСУ, зокрема 14-го полку, перекачка російської нафти повністю зупинена на невизначений термін.
Нафтопроводу «Дружба», яким транспортувалася російська нафта до Європи, вже немає — Україна його розбила вщент.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» у Telegram.
«Нафтопровід „Дружба“ відпочиває. Повний стоп перекачки нафти на невизначений термін», — написав він.
Командувач СБС уточнив, що по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє» (Тамбовська область, РФ) відпрацювали «Птахи» 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ.
Бровді додав, що це сталося ввечері 18 серпня.
Раніше безпілотники ГУР в ніч проти 13 серпня атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу «Транснефть Дружба» в місті Унеча Брянської області РФ. Основна її функція — транспортування нафти трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить майже 9 тисяч кілометрів.