Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях: офіційна реакція Міноборони України на вибухи у Криму

З'явилася перша офіційна реакція України на потужні вибухи на головному аеродромі тимчасово окупованого Криму, що розташований у Новофедорівці.

У Міністерстві оборони потроли окупантів. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала російсько-окупаційній владі у Криму "про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях".

Про це Ганна Маляр написала у Мережі.

Представниця оборонного відомства попередила українців, що факт вибуху та пожежі може бути використаний Російською Фередацією в інформаційній війні.

"Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях. Факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні. Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК". Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний. Зберігайте спокій та вірте Збройним Силам України!", - йдеться у дописі посадовиці.

Нагадаємо, у вівторок, 9 серпня, з'явилася інформація про вибухи в окупованому Криму, зокрема у Новофедорівці. Згодом окупаційна влада підтвердила факт вибухів в Новофедорівці. Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що виїхав до Новофедорівки, де сталися вибухи. Про те, що відбувається на півострові - читайте ТУТ.

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що причиною вибухів у Новофедорівці стала "детонація авіаційних боєприпасів". Окрім цього, у РФ повідомляють, що начебто під час вибухів ніхто не постраждав. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я Криму поінформували про постраждалих через вибухи.

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