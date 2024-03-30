Наглядачі херсонської катівні: журналісти ідентифікували військових злочинців

Росіяни, які катували херсонців у 2022 році виявилися поліціянтами та конвоїрами.

Після окупації Херсону росіяни влаштували у місті кілька катівень, щоб задушити спротив місцевого населення. Одним з таких місць став ізолятор тимчасового тримання на вулиці Теплоенергетиків. Наглядачі цієї херсонської катівні цілодобово знущалися з українців, яких там незаконно утримували.

Розслідування "Суспільного" з'ясувало, хто саме піддавав нелюдським тортурам ув'язнених, та під якими масками вони живуть, ховаючи своє звіряче нутро.

Херсонський Ізолятор тимчасового тримання окупанти захопили 9 березня 2022 року. Журналісти ідентифікували катів, які перебували в ньому в період з липня до жовтня 2022 року. Впізнати їх вдалося на підставі фотографій у відкритому доступі та завдяки свідченням колишніх ув'язнених цієї катівні, яким вдалося вижити.

Моторошні тортури у херсонській катівні

За словами свідків, тортури в ІТТ не припинялися ні вдень, ні вночі. "Вмотивованого персоналу" для такої понаднормової роботи оккупантам вистачало. Ув'язнених херсонців катували струмом та водою, годинами безжально били – ногами, нунчаками, ключами, гумовими дубинками.

Найжахливішими тортурами були "дзвінок Байдену" та "дзвінок Зеленському". Тюремники накладали один електрод на мочку вуха ув'язненої людини. А потім обирали, кому будуть "дзвонити". Якщо другий електрод встромляти в анус – це був "дзвінок Байдену". Щоб "подзвонити Зеленському" електрод накладали на статеві органи. Коли ефект від тортур не задовольняв каті, вони попереджали: "Вас не почули, телефонуватимемо знову".

Наглядачі ІТТ знущались над ув'язненими й морально. Змушували їх співати гімн держави-агресорки або "Гаспада афіцери", скандувати лозунги на кшталт "слава Росії, слава Путіну, слава Шойгу". Якщо хоча б одна людина плуталася чи забувала слова, покарання отримували всі. За таку "провину" найчастіше отримували розряд електрошокера.

Хто катував українців у херсонському ІТТ

Розслідувачі встановили імена кількох катів. Виявилося, що це поліціянти конвойної та патрульно-постової служби.

"Борода"

50-річний красноярський поліціянт Юрій Кулуар був особливо жорстоким. Вдома має повноцінну родину: дружина, син-підліток, доросла дочка та троє онуків.

"Борода міг придумати, щоб людина коридором на допит повзком пересувалася або навприсядки", – розповів учасник руху спротиву Херсона Тарас Букрєєв, якого ув’язнили у вересні 2022 року.

"Буратіно"

26-річний Станіслав Грігорьєв, призвісько "Буратіно" отримав через те, що бив ув'язнених ключами. Співробітник патрульно-постової служби Красноярська. Має дружину та малолітню доньку.

"З тими ключами ходили всі, але я бачила, як чоловіка пересувався коридором на колінах, а цей ішов поруч і бив по голові ключем", — розповіла жителька Херсона Ірина Єфімова, яку теж було ув'язнено в цьому ІТТ.

Тарас Букрєєв пригадав, що саме Грігорьєв не давав йому спати у першу ніч після затримання.

"Чечня"

42-річний Віктор Айвазов, прізвисько отримав через свою улюблену футболку із таким написом. Служить в красноярському окремому батальйоні охорони та конвоювання, має 18-річного сина.

Ідентифікувати Айвазова було дуже складно. Його сторінки у соцмережах закриті, своє обличчя на аватарках він не показує, ховається за зображеннями військової техніки.

Але у грудні минулого року цього "учасника СВО", обвішаного орденами, разом з сином запросили на так званий урок мужності до красноярської школи №5. Ката впізнали за фотографіями з цього заходу, які опублікувала школа.

"Злой"

Андрєй Співак, заступник командира роти конвойної служби Омська. У Херсоні був головним наглядачем. Має дружину і дочку. За словами ув’язнених херсонців, його улюбленою "розвагою" було змушувати в'язнів співати гімн Росії та викрикувати лозунги.

"Злой: постійно в правій руці — шокер. За будь-яку малу провину, за їхніми мірками провину — там, людина збилася під час виконання їхнього гімну — він бив цим шокером. Для нього знущання з людей — це була норма", — розповів Тарас Букрєєв.

Впізнати Співака вдалося завдяки телевізійному сюжету 2013 року, де він засвітився на камерах, коли конвоював до зали суду затриманого.

Дані про всіх наглядачів ІТТ, імена яких вдалося дізнатися, журналісти передали до Херсонської обласної прокуратури.

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