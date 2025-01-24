Наглядова рада подовжила контракт із директором АОЗ Мариною Безруковою на один рік

Наглядова рада “Агенції оборонних закупівель” (АОЗ) Міністерства оборони України ухвалила рішення про подовження контракту з чинним директором Агенції Мариною Безруковою. Додаткову угоду терміном на один рік підписав голова Наглядової ради Юрій Джигир.

Про це стало відомо з офіційної заяви АОЗ.

“В умовах війни критично важливо забезпечити стабільність у роботі Агенції оборонних закупівель, адже від цього залежить не лише своєчасне постачання для Збройних Сил України, а й системні зміни в сфері оборонних закупівель. Тож керуючись виключними повноваженнями Наглядової ради щодо затвердження умов контракту керівника, які передбачені як Законом, так і нинішньою редакцією статуту АОЗ, було укладено додаткову угоду на подовження терміну дії контракту чинного директора на 1 рік”, — зазначив Юрій Джигир.

Подовження контракту відбулося відповідно до Закону України “Про управління об’єктами державної власності”, який надає Наглядовій раді виключне право змінювати умови контракту з керівником, зокрема термін його дії. Також чинна редакція статуту АОЗ дозволяє ухвалювати такі рішення без додаткового погодження з Міністерством оборони.

Марина Безрукова підкреслила, що це рішення є важливим не лише для неї особисто, а й для інституції загалом.

“Це рішення Наглядової ради стосується, насамперед, зміцнення інституційної суб’єктності Агенції оборонних закупівель. Упевнена, що це важливий крок для того, аби система оборонних закупівель України функціонувала злагоджено, ефективно, підзвітно та відповідно до найкращих практик НАТО. Наш пріоритет — вчасне й якісне забезпечення українських військових”, — зазначила директор АОЗ.

Нагадаємо, що раніше Наглядова рада ініціювала проведення комплексного аудиту діяльності Агенції оборонних закупівель. До його реалізації буде залучено міжнародну раду аудиторів НАТО, що підкреслює прагнення АОЗ до прозорості та впровадження стандартів Альянсу в Україні.