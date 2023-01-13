"Наголошував на необхідності танків західного типу": Кулеба обговорив з Блінкеном збільшення підтримки України

Міністр закордонних справ україни та держсекретар США також обговорили подальші санкції проти Росії.
Міністр закордонних справ україни Дмитро Кулеба провів розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном щодо того, як збільшити підтримку України з боку США та міжнародної спільноти, включаючи військову допомогу.
Про це Кулеба повідомив у Twitter 13 січня.
"Я наголошував на необхідності отримання Україною танків західного типу. Ми також обговорили подальші санкції проти Росії. Вдячний США за підтримку України", - написав очільник українського зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, Дмитро Кулеба назвав "дві важливі речі", які допоможуть Україні пережити зиму в умовах терору РФ. Він наголосив, щоб люди пережили зиму в умовах російського терору, Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, а також постачання енергетичного обладнання.
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