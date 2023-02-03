Нагороджений Путіним російський пропагандист може загриміти за ґрати на 5 років: Семену Пєгову оголошено про підозру

Підозрюваний у відеоматеріалах та інших зверненнях виправдовує збройну агресію РФ проти України, окупацію територій нашої держави.

Російському блогеру-пропагандисту, який поширює фейки та дезінформацію про війну в Україні та займається вихвалянням окупантів у проєкті WarGonzo на Youtube, заочно оголошено про підозру. Ім'я підозрюваного офіційно не називають, але відомо, що засновником цього пропагандистського проєкту є так званий “військовий блогер” Семен Пєгов, який отримував нагороду з рук президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Про це повідомили в п'ятницю, 3 лютого, в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Правоохоронці зазначили, що підозрюваний у відеоматеріалах та інших зверненнях виправдовує збройну агресію РФ проти України, окупацію територій нашої держави. Окрім того, він є куратором кількох пропагандистських проєктів, діяльність яких спрямована на повалення конституційного ладу в Україні.

“Він неодноразово незаконно в’їжджав на тимчасово окуповані території України, проводив “робочі зустрічі” та брав інтерв’ю у так званих голів псевдореспублік “ЛНР/ДНР” та інших представників самопроголошеної влади", - йдеться у повідомленні.

В Офісі Генпрокурора нагадали також про отримання підозрюваним державних нагород на найвищому політично-воєнному рівні РФ, зокрема особисто від президента держави-агресорки Володимира Путіна.

У жовтні минулого року, наступивши на міну, Семен Пєгов отримав поранення в ногу на Донеччині, в результаті частину ноги йому ампутували.

Від 15 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність

Відповідно до повідомлення ОГП, Семен Пєгов підозрюється у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України). Санкція цієї статті передбачає до п'яти років обмеження чи позбавлення волі.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області "кадирівці" зґвалтували російську пропагандистку з телеканалу НТВ та побили оператора.

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