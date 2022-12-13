Наговорив зайвого: росЗМІ видалили інтерв'ю окупанта, який розповів про хороші умови в українському полоні

Окупант заявив, що до нього було нормальне ставлення та зазначив, що "Женевська конвенція працює".

Телекомпанія "Лабитнангі-ТВ" з Ямало-Ненецького округу РФ взяла інтерв'ю у російського окупанта контрактника Михайла Радигіна, який нещодавно повернувся з українського полону.

На подив, окупант чесно розповів, що в полоні українська сторона дотримувалася Женевської конвенції, росіян забезпечували триразовим харчуванням та нормально ставилися.

Але невдовзі телеканал видалив інтерв'ю. Відео із окупантом зберегли російські телеграм-канали.

Михайло Радигін служив у правоохоронних органах РФ. Він підписав короткостроковий контракт у серпні 2022 року, тому що йому "трохи не вистачало до пенсії".

"Просто зробили пропозицію, що ось можна сходити за контрактом до Нового року чотири місяці. У мене залишився шматочок до пенсії добити, я через це і пішов. Ну і все, гадаю, схожу, нічого страшного", – розповідає окупант.

Але підрозділ Радигіна перекинули до Харківської області, де його поранили і потрапили в полон.

За його словами, полонених не били, "нормальне ставлення було".

"Коли вже у Харкові, у СІЗО опинилися, вони (українська сторона. – Ред.) кажуть: "ви офіційно військовополонені". Тоді вже видихнув, що точно не вб'ють", – каже росіянин.

Потім його повезли до Києва, а потім до Львівської області, до табору для полонених. Разом із ним там було близько 150 осіб.

"Самі собі готували. Годували три рази. Розпорядок армійський: о 6-й підйом, о 10-й відбій. Вивчили гімн їх напам'ять, про Бандеру пісню напам'ять. Саме що сподобалося — це Софії Ротару пісню вивчили. Я говорю: що прям так? Відповідають: ну, вона ж наша, вчіть ось "Червону руту", — описував своє перебування у таборі Радигін.

За його словами, до російських полонених постійно приїжджали іноземні репортери з Британії, Канади, Австралії.

"Цікавилися, як нас утримують, як харчування, навіщо приїхали сюди. Чим будемо потім займатися, після полону. У них там конвенція Женевська працює, вони нам її зачитували, наші права, всі. У них все відстежується в режимі онлайн, вони кажуть, ми можемо відстежити, що з вами було", — каже експолонений.

Після повернення до РФ Радигіна та інших російських військових утримували протягом трьох тижнів у казармі військової частини у центрі Москви, де їх допитували.

Раніше повідомлялося, що завербованим у ПВК "Вагнер" перед відправкою до України показують відео із стратами дезертирів.

Нагадаємо, мати полоненого окупанта розповіла, що українські військові ставляться до полонених загарбників краще за російське командування.

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