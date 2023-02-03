"Нах*й воно мені вср*лось, скидаю броник і їду додому": окупант пригрозив командиру втечею з передової

Через погане забезпечення і провали на фронті російські солдати вже заявляють своїм командирав, що залишають свої позиції і їдуть додому.

Українська розвідка перехопила розмову окупанта, який доповідав своєму командиру про ситуацію на передовій. Солдат так обурився своїм становищем, що пригрозив залишити бойові позиції.

Відповідну розмову оприлюднило ГУР Міноборони України.

Через погане постачання військ та провали на фронті російський окупант заявив командиру, що готови покинути бойову позицію і повернутись додому.

"Ми без жратви, без ніх*я. Навіщо воно нам треба? Що вони там наробили якоїсь х*йні. Ну а тепер нехай беруть і якось відбивають ці місця... Зараз приходжу до вас, скидаю броник і їду додому. Нах*й воно мені вср*лось. Все, давай", - сказав окупант до клмандира.

В уркаїнській розвідці зазначили, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, раніше українська розвідка перехопила розмову російських окупантів, які обговорили низький рівень боєздатності армії РФ. Загарбники відчайдушно заявивли, що "коли почнеться щось серйозне", то їхня "картонно-демонстративна армія впаде, наче картковий будиночок".

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