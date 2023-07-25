Нахабнішають у тилу: Зеленський анонсував нові гучні справи щодо військкомів

Зеленський звернувся до військкомів і наголосив, що "не потрібно нахабнішати в тилу".

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові гучні справи щодо військових комісарів. Він наголосив, що йому надали результати перевірки керівників ТЦК і СП, і вони невтішні.

Про це він сказав 25 липня під час звернення до українців.

"Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших "воєнкомів", окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить", - сказав він.

Президент України також звернувся до цих військкомів та інших чиновників, наголосивши, що не можна "нахабнішати в тилу".

"Але хочу сказати всім таким "воєнкомам" і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу. Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає", - сказав він.

Нагадаємо, Печерський суд Києва відправив під варту колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 150 мільйонів гривень.

Все, що відомо про скандального одеського військкома Євгена Борисова і хто його може "покривати", зібрав ТСН.ua.

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