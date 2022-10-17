"Нахабно і цинічно брешуть": дипломат Володимир Огризко поділився враженням від роботи іранських дипломатів

За словами українського політика, таких брехливих дипломатів, як іранські, він не бачив за свою кар'єру.

Довіряти заявам Ірану щодо постачання зброї Росії не можна.

Про це дипломат та ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів під час ефіру телеканалу "Еспресо".

За словами Огризко, Іран має бути покараний за постачання зброї до РФ.

"Іран намагається використати всі можливості, щоб уникнути відповідальності за збитий український літак. Тепер вони надають зброю Росії, яка вбиває українців. Сьогоднішній варварський напад на столицю вкотре підтвердив, що маємо справу з російськими терористами", - сказав Огризко.

За його словами, Іран "нахабно і цинічно бреше про те, що вони не постачають цю зброю Росії", тому вірити цій країні та режиму просто безглуздо.

Огризко також висловився щодо дипломатичного корпусу Ірану.

"За всю свою кар'єру я не знав брехливіших дипломатів, ніж іранські. Вони можуть говорити одне, а вже завтра сказати, що нічого такого не говорили", - додав він.

Атака України іранськими безпілотниками: подробиці

Росія отримала від Ірану понад 2000 тисячі безпілотників-камікадзе. Спочатку окупанти обстрілювали ними об'єкти критичної інфраструктури та підприємства у Миколаєві, Запоріжжі та Одесі.

Зранку, 17 жовтня, росіяни обстріляли іранськими безпілотниками житловий будинок у центрі Києва. На місці трагедії загинуло четверо людей, серед яких є вагітна жінка.

У посольстві США в Україні засудили атаку Києва іранськими безпілотниками та назвали дії режиму Путіна ганебними.

Повітряні сили 17 жовтня знищили 37 із 43 дронів.

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