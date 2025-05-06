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- Війна
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Наказ без Трампа: Білий дім не знав про зупинку допомоги Україні — Reuters
Міністр оборони США Піт Хегсет усно наказав зупинити 11 рейсів зі зброєю для України. Білий дім про це не знав.
Приблизно через тиждень після інавгурації Дональда Трампа на другий президентський термін, Міністерство оборони США несподівано наказало скасувати 11 вантажних рейсів із військовою допомогою для України. Літаки з артилерією вже готувались до вильоту з авіабаз у Делавері та ОАЕ.
Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела та документи TRANSCOM, усний наказ надійшов із офісу міністра оборони Піта Хегсета. Відмова від польотів викликала паніку серед союзників у Польщі та Києві — питання сипались навіть до Білого дому, але ніхто не міг чітко відповісти, хто ухвалив рішення.
Зустріч у Білому домі щодо України відбулася 30 січня. Трамп був присутній разом із Хегсетом і радниками, ідея зупинки допомоги там справді обговорювалася, однак, як твердять джерела Reuters, жодних конкретних вказівок від президента не пролунало.
У Білому домі заявили, що дії міністра оборони відповідали тодішній політиці адміністрації. Чому цей наказ не був погоджений у звичайному порядку — не пояснюється.
Польоти відновили менш ніж за тиждень — до 5 лютого. Скасування рейсів, за оцінками TRANSCOM, коштувало від 1,6 до 2,2 млн доларів.
Нагадаємо, що офіційна пауза у військовій допомозі США для України була оголошена лише 4 березня. Однак історія з несанкціонованою зупинкою доставки зброї в лютому — свідчення безсистемності ухвалення рішень в оточенні Трампа. Джерела в Пентагоні вказують також на внутрішні конфлікти, кадрову недосвідченість та хаотичне управління оборонним відомством.