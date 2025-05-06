Наказ без Трампа: Білий дім не знав про зупинку допомоги Україні — Reuters

Білий дім не знав про зупинку допомоги Україні. / © Getty Images

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Приблизно через тиждень після інавгурації Дональда Трампа на другий президентський термін, Міністерство оборони США несподівано наказало скасувати 11 вантажних рейсів із військовою допомогою для України. Літаки з артилерією вже готувались до вильоту з авіабаз у Делавері та ОАЕ.

Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела та документи TRANSCOM, усний наказ надійшов із офісу міністра оборони Піта Хегсета. Відмова від польотів викликала паніку серед союзників у Польщі та Києві — питання сипались навіть до Білого дому, але ніхто не міг чітко відповісти, хто ухвалив рішення.

Зустріч у Білому домі щодо України відбулася 30 січня. Трамп був присутній разом із Хегсетом і радниками, ідея зупинки допомоги там справді обговорювалася, однак, як твердять джерела Reuters, жодних конкретних вказівок від президента не пролунало.

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У Білому домі заявили, що дії міністра оборони відповідали тодішній політиці адміністрації. Чому цей наказ не був погоджений у звичайному порядку — не пояснюється.

Польоти відновили менш ніж за тиждень — до 5 лютого. Скасування рейсів, за оцінками TRANSCOM, коштувало від 1,6 до 2,2 млн доларів.

Нагадаємо, що офіційна пауза у військовій допомозі США для України була оголошена лише 4 березня. Однак історія з несанкціонованою зупинкою доставки зброї в лютому — свідчення безсистемності ухвалення рішень в оточенні Трампа. Джерела в Пентагоні вказують також на внутрішні конфлікти, кадрову недосвідченість та хаотичне управління оборонним відомством.