Наказ "гумової д*пи" і початок кінця імперії: у Росії може спалахнути громадянська війна

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому Росія влаштувала у Білорусі чергові так звані військові навчання саме від 8 до 14 вересня.

За словами експерта, наказ "гумової д*пи" (Путіна – Ред.) щодо "захоплення" Донбасу, на тлі масштабного контрнаступу ЗСУ на Харківщині, уже ні на що не впливає.

Жданов певен: наразі вторгнення окупантів зі сторони Білорусі неможливе. По перше, ЗСУ проводять там військові навчання і демонструють сили та наміри щодо готовності захисту української території.

Експерт вважає, що події на Харківщині кардинально міняють перебіг бойових дій і запустили незворотні процеси у політичному житті Росії.

"Погоджуся з тим, що тут від імперіалістичної війни може перейти до громадянської. Адже сьогодні суспільство в Росії починає звинувачувати і "вішати всіх собак" на політичне керівництво. Перша хвиля критика була на генералітет. І, за інсайдерською інформацією, генерали приєднуються до критики влади і говорять: "а ми що, ми не винні, ми виконували, що нам наказали". В Росії, як ми знаємо, диктатура. Там лише один політик наказує. І відповідно, винен буде лише він. До речі, обвал рейтингів всіх диктаторів був моментальний, відбувався у лічені дні. Тому подивимося, як відбуватимуться події всередині РФ", – підсумував він.

Раніше Олег Жданов пояснив, чому росіяни так швидко відступають на Харківщині.

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