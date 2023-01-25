Наказ про створення 28 в’язниць: Росія перетворює тимчасово окуповані території України на концтабір

Один з кремлівських очільників, а саме, прем'єр Михайло Мішустін розпорядився створити так звані "виправні колонії" у регіонах України, які було захоплено під час російського вторгнення.

Про це йдеться у повідомленні мера Мелітополя Івана Федорова.

За його інформацією, загарбники перетворюють окуповані території України на концтабір. Понад місяць тому вони закрили виїзд з окупації в сторону України, а для переміщення між окупованими населеними пунктами змусили жителів зробити спецперепустки.

За 11 місяців окупації вороги забрали в полон тисячі цивільних.

"У Мелітополі "на підвалі" опинилися понад 700 людей. Десятки з них ув’язнені вже 10-11 місяців і про їхню долю нічого невідомо. Тепер один з кремлівських тиранів видав наказ про створення 28 в’язниць на окупованих територіях України: 13 у Донецькій області, 8 у Луганській, 4 у Херсонській і 3 у Запорізькій. З них дві виправні колонії і колонія-поселення", - повідомив Федоров.

Окупанти перетворили сотні тисяч мирних людей на заручників, проте тепер тисячі з них зроблять справжніми в’язнями.

Також є повідомлення про жорстоке побиття ув'язнених в Росії, які виступили проти вербування їх на війну проти України.

Нагадаємо, напередодні військова медикиня з "Азовсталі", яка була звільнена з російського полону, зустрілася зі своєю донечкою. Наразі вони перебувають у Польщі.

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