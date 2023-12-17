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Наказ Путіна взяти Авдіївку: окупанти отримали новий термін - росЗМІ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Наказ Путіна взяти Авдіївку: окупанти отримали новий термін - росЗМІ

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Російські офіцери незадоволені наказом Путіна, жаліючись на важкі втрати.

Взяти Авдіївку до 1 грудня загарбникам не вдалося, тепер вони отримали наказ від Володимира Путіна окупувати місто до Нового року.

Про це пишуться росЗМІ, посилаючись на російських офіцерів, які штурмують місто. 

"Завдання – не просто взяти Авдіївку до 1 січня, а взяти її якнайшвидше. Я так розумію, що Володимир Володимирович хоче згадати цю перемогу у своєму новорічному зверненні. Якщо не вийде, то теж нічого, але краще щоб вийшло. Такі вступні, наскільки я знаю, передали з Москви", - сказав військовий. 

Однак російські офіцери незадоволені цим наказом. Вони жаліються на великі втрати, які зазнає армія щодня.

"Якщо зараз у нас під Авдіївкою гине і втрачає руки та ноги від 200 до 600 бійців на день, то уявляєте, що буде, якщо ми підсилимо штурми? А тут ще мобілізовані стали гірше воювати. Їм хтось сказав, що буде демобілізація. Тож вони сподіваються дожити. Дехто навіть у ногу собі стріляє, щоб на штурм не йти. Два такі випадки знаю. А тут ще цей поспіх", - говорить другий офіцер російської армії.

Нагадаємо, оборонець Авдіївки описав пекельні бої за місто.

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Дата публікації
Перегляди
477
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