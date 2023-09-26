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Наказ Путіна зупинити контрнаступ ЗСУ до жовтня збільшує втрати армії РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Наказ Путіна зупинити контрнаступ ЗСУ до жовтня збільшує втрати армії РФ

Солдати армії РФ / Фото: Associated Press

Війська РФ проводять невпинні контратаки на фронті попри великі втрати.

Президент-диктатор Володимир Путін віддав наказ міністру оборони Сергію Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ до початку жовтня та повернути ініціативу на фронті російським військам для початку наступальної операції проти більших міста, таких як Херсон, Одеса, Харків чи Дніпропетровськ.   

Про це пише Business Insider.

За даними інсайдерських Telegram-канал Шойгу погодився з обома вимогами Путіна і пообіцяв їх виконати.

Наказ диктатора Володимира Путіна пояснює, чому російські окупаційні війська починають часті контратаки, навіть якщо вони обходяться російській армії великою ціною.

"Раніше були випадки, коли міністерство оборони Росії, побоюючись неминучої втрати прихильності Путіна, активізовувало свої зусилля з очищення військового командування, яке пропонували чесні, але негативні погляди та поради та заявляли про недосяжні військові цілі за рахунок російських сил", – йдеться у матеріалі.

Так, у липні колишній високопоставлений російський генерал звинуватив Шойгу в державній зраді. Він також стверджував, що його було звільнено з посади після того, як він висловив занепокоєння проблемами, з якими стикаються російські сили на передовій в Україні.

Колишній генерал РФ Іван Попов зазначив, що "відсутність контрбатарейної боротьби, відсутність станцій артилерійської розвідки призведе до масової загибелі і поранень солдатів від ворожої артилерії".

Нагадаємо, експерт назвав справжню причину, чому Путін наказав Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ до жовтня.

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Дата публікації
Перегляди
1451
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