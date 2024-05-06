"Наказ віддав особисто Путін": РФ готується до ядерних навчань поруч із кордоном України — BILD

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков пояснив, що заплановані ядерні навчання є реакцією на поведінку західних країн.

Генеральний штаб ЗС РФ готується до навчань із застосування ядерної зброї неподалік кордону України. Наказ віддав особисто очільник Кремля Володимир Путін. Метою навчань, як зазначають у Міністерстві оборони РФ, є підвищення готовності нестратегічних ядерних сил Росії до виконання бойових завдань.

Про це пише видання BILD із коментарями військового експерта.

За словами прессекретаря Путіна, такі навчання є відповіддю на заяву французького президента Еммануеля Макрона про можливе відправлення військ до України.

Військовий експерт Карло Масала з Мюнхенського університету Бундесверу вважає, що це найбільша російська ядерна ескалація відтоді, як Путін привів частини російських ядерних сил у підвищену бойову готовність після вторгнення до України:

"Оголошення про ці навчання з нестратегічною ядерною зброєю слід розглядати як більш конкретне попередження, ніж попередні російські розмови про можливе застосування ядерної зброї".

"Однак це не означає, що Росія планує застосувати його в Україні", — сказав Масала у розмові з BILD.

Інший експерт із зовнішньої політики Томас Йегер із Кельнського університету вважає, що ядерним шантажем Путін хоче вплинути на політику західних країн.

За його словами, Росія вже давно перестала використовувати загрозу застосування ядерної зброї виключно як оборонний захід для стримування нападу на Росію і тепер першою почала застосовувати її в наступальних цілях.

"Путін хоче, щоб Захід залишався у невіданні щодо того, що він готовий застосувати", — заявив він.

Тим часом Північноатлантичний альянс вперше визначив щонайменше дві "червоні лінії", після перетину яких може відбутися пряме втручання у війну Росії проти України.

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