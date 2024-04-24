"Наказали розстрілювати полонених": російський окупант приголомшив цинічною заявою

ЗСУ взяли у полон окупанта, який був засуджений, проте пішов на війну по контракту.

Російським окупантам військове керівництво наказало не брати українських полонених та розстрілювати їх.

Про це розповів російський військовополонений солдат, допит якого оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Так, українські військові взяли у полон російського солдата. Ним виявився 32-річний Владислав Щеглов. Раніше він був засуджений, проте аби отримати дострокове звільнення - підписав контракт з армією РФ.

Під час розмови окупант бідкається, що його можуть вбити, якщо він повернеться до Росії. Декілька разів під час розмови він зривався на сльози.

На війні проти України він отримав поранення, проте вже у полоні йому надали медичну допомогу. За його словами, військово керівництво наказало не брати українських захисників у полон та розстрілювати.

"Нам наказали не брати полонених живими та розстрілювати", - сказав російський окупант.

Нагадаємо, що полонені бойовики "ЛДНР" записали розпачливе звернення до Путіна.

Читайте також: