Наказали замінувати "зерновий коридор" та обстрілювати енергооб’єкти: ​​генерали РФ отримали підозри

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще двох генералів РФ, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Йдеться про:

віцеадмірала Сергія Пінчука – першого заступника командувача, начальника штабу Чорноморського флоту військово-морського флоту ЗС РФ;

генерал-майора Олега Пчєлу – заступника командувача дальньої авіації Повітряно-космічних ЗС РФ.

Генерали РФ віддавали накази на здійснення ракетних ударів по цивільній і критичній інфраструктурі України.

За даними слідства, Олег Пчєла та Сергій Пінчук є одними з організаторів масованих ракетних ударів по Україні від 10 жовтня 2022 року до січня 2023-го. За цей час окупанти випустили по об’єктах енергетичної інфраструктури України десятки крилатих ракет повітряного та морського базування типу Х-101, 3М14 "Калібр" і надзвукову ракету Х-22.

Внаслідок ворожих атак загинуло понад 50 мирних жителів, ще понад 110 зазнали тяжких поранень. Серед загиблих і госпіталізованих були малолітні діти.

"За наявною інформацією, Сергій Пінчук також віддав наказ замінувати морський шлях від Босфору до Одеси, щоб заблокувати «зерновий коридор». Також цей російський адмірал особисто командував обстрілами припортової інфраструктури та прибережних об’єктів агропромислового комплексу України", – розповіли правоохоронці.

Таким чином окупанти сподівалися зірвати експорт української сільгосппродукції, а також знищити логістичні центри її перевезення та зберігання.

На підставі зібраних доказів російському віцеадміралу Сергію Пінчуку та генерал-майору Олегу Пчєлі повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни);

▪️⁠ ⁠ч. 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, що призвели до загибелі людей).

Тривають комплексні заходи для притягнення обох зловмисників до відповідальності за вчинення інших злочинів проти України.

Нагадаємо, СБУ викрила зрадницю, яка наводила російські ракети на Харків.

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