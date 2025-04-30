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- Війна
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Наказали відрізати голову полоненому бійцю ЗСУ: військовим РФ повідомили про підозру
Росіяни продовжують порушувати міжнародне право.
СБУ заочно повідомила про підозру росіянам, які наказали відрізати голову полоненому воїну ЗСУ на Донеччині. Викрито двох воєнних злочинців.
Про це повідомляє СБУ.
Йдеться про:
заступника командира 1-го мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії рф Шота Карапетяна (позивний “Юстас”);
командира штурмової роти загону “Шторм” 394-го мотострілецького полку того ж військового з’єднання країни-агресора Дмитра Чихабаха (позивний “Сбер”).
За даними слідства, 17 червня 2024 року вони наказали своїм підлеглим розстріляти українського військовополоненого, а потім відрізати йому голову і покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля.
“Це трапилося під час боїв у районі селища Старомайорське Волноваського району. Тоді обидва фігуранти дали команду своїм підлеглим не залишати живими полонених воїнів ЗСУ і жорстоко вбивати їх”, — йдеться у повідомленні.
За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки Чихабаху та Карапетяну заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати обох воєнних злочинців країни-агресора.
Раніше СБУ викрила зрадницю, яка працювала на ворога у Житомирській області. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари РФ по регіону.