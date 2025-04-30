Наказали відрізати голову полоненому бійцю ЗСУ: військовим РФ повідомили про підозру

Військові армії РФ / © Укрінформ

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СБУ заочно повідомила про підозру росіянам, які наказали відрізати голову полоненому воїну ЗСУ на Донеччині. Викрито двох воєнних злочинців.

Про це повідомляє СБУ.

Йдеться про:

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заступника командира 1-го мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії рф Шота Карапетяна (позивний “Юстас”);

командира штурмової роти загону “Шторм” 394-го мотострілецького полку того ж військового з’єднання країни-агресора Дмитра Чихабаха (позивний “Сбер”).

За даними слідства, 17 червня 2024 року вони наказали своїм підлеглим розстріляти українського військовополоненого, а потім відрізати йому голову і покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля.

“Це трапилося під час боїв у районі селища Старомайорське Волноваського району. Тоді обидва фігуранти дали команду своїм підлеглим не залишати живими полонених воїнів ЗСУ і жорстоко вбивати їх”, — йдеться у повідомленні.

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки Чихабаху та Карапетяну заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати обох воєнних злочинців країни-агресора.

Раніше СБУ викрила зрадницю, яка працювала на ворога у Житомирській області. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари РФ по регіону.