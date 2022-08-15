"Наказав стати на коліна і розстріляв": окупант зізнався у вбивствах на Київщині і не розкаявся

Загарбник, який прийшов на територію чужої держави, вбив українця вистрілом у голову. Водночас, він не розкаюється, бо нібито "вбив одного, щоб врятувати інших".

Про це пише російське видання "Важливі історії".

Окупантів встановили за допомогою вкраденого телефону, на який ті фотографувались

Під час окупації села Андріївка Київської області в одного із місцевих жителів загарбники вкрали телефон. На чужий пристрій вони зробили безліч фотографій. Телефон вони покинули під час відступу. Його знайшли місцеві, так вдалось ідентифікувати росіян, які причетні до звірств у селі Андріївка. Також загарбники вкрали медалі 95-річного ветерана та фотографувались у них.

Особи катів українців вдалось встановити. Це - військовослужбовці 64-ї мотострілецької бригади військової частини 51460 Данило Фролкін, Дмитро Данилов, Руслан Глотов та Іван Шепеленко.

За час окупації загарбники вбили у Андріївці 13 людей

Під час окупації села росіяни вбили 13 людей, ще 40 осіб зникли безвісти. 12 березня на вулиці Слобода в Андріївці загарбники розстріляли друзів дитинства Віталія Кібукевича та Вадима Ганюка. Того ж дня вони вбили Руслана Яремчука, якого звинуватили у передачі даних про пересування окупаційної армії.

Жителі Андріївки, які пережили окупації розповідають, що вони чули, як росіяни хвалились вбивствами українців та тим, що пограбували покійних.

Окупанти зізнались у мародерстві та заявили, що накрадене вивозили фурами

Окупант Дмитро Данилов здивувався, що його впізнали. Загарбник, попри свідчення очевидців, збрехав, що він причетний до грабежів та вбивств мирного населення Андріївки. Він стверджував, що нібито "просто допитував українців, а потім відпускав".

Данило Фролкін теж спочатку спростував свою причетність до масових вбивств. І заявив, що він "тільки сфотографувався із медалями 95-річного ветерана Другої світової війни і повернув їх назад". Він підтвердив, що російські військові масово грабували українців та фурами вивозили накрадена в Росію. Він стверджує, що цим керував полковник В'ячеслав Клобуков.

Окупант розповів, як вбив українця, але не розкаявся, бо нібито "рятував людей"

Спочатку Данило Фролкін заперечував свою причетність до вбивства українців, проте згодом зізнався, що вбив мирного жителя без суду і слідства, оскільки його підозрювали у передачі координат ЗСУ.

"Я, військовослужбовець військової частини 51460, гвардії єфрейтор, Фролкін Данило Андрійович, зізнаюся у всіх злочинах, які я вчинив в Андріївці, у розстрілі цивільного населення, обкраданні цивільного населення, вилученні у них телефонів і в тому, що наше командування в х*й не ставить наших бійців, усю піхоту, що бʼється на передовій, на лінії фронту", - сказав Фролкін.

Після цього окупант просить покарати командирів і розповідає, що заступник командира бригади підполковник Олександр Прокурат наказав розстрілювати людей. Саме Фролкін ймовірно вбив Руслана Яремчука.

"Я просто вивів його з дому. Ми знайшли в нього стріляні гільзи, які офіцери використовують. І все. Я йому говорю: "Йди вперед". Він іде вперед. Я йому говорю: "На коліна". І просто кулю в лоб. Мене потім трясло дуже довго. Я одного занапастив, але я хотів врятувати якомога більше людей", - заявив Фролкін.

Він заявив, що вбив одну людину, проте нібито врятував "86 осіб".

"Краще занапастити одне життя, ніж занапастити життя 200–300 осіб", - заявив окупант.

Нагадаємо, Центр спротиву отримав інформацію про місця проживання "бучанських катів".

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