Наказував грабувати мирних мешканців Київщини: заступника командира роти військової частини ЗС РФ судитимуть заочно

Упродовж березня 2022 року в окупованому селі, на виконання наказів лейтенанта, військовослужбовці збройних сил РФ проникали до помешкань мирних мешканців та грабували їх.

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно лейтенанта заступника командира роти по озброєнню однієї з військових частин ЗС РФ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням й інших порушеннях законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідством встановлено, що громадянин Російської Федерації виконував злочинний наказ військового керівництва та брав участь у збройній агресії на території села Лук’янівка Броварського району Київської області.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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"Упродовж березня 2022 року в окупованому селі, на виконання наказів лейтенанта, військовослужбовці збройних сил РФ проникали до помешкань мирних мешканців та грабували їх. Пошкоджували і руйнували приватні будинки та господарські споруди, танком переїхали легковий автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, будучі обізнаним із законами та звичаями війни, окупант порушив норми міжнародного гуманітарного права.

Обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду м. Києва.

Фото: Прокуратура Київської області

Нагадаємо, в Україні скерували до суду першу справу про зґвалтування під час війни. Уберезні 2022 року під час окупації Броварського району обвинувачений разом з співслужбовцем увірвався до приватного будинку в одному із сіл та застрелив його господаря. У подальшому, він разом із іншим військовослужбовцем країни-агресора, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, погрожуючи насильством і зброєю потерпілій та її малолітній дитині, яка перебувала поруч, неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного мешканця.

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