Наказував вбивати цивільних у Київській області: стали відомі ім’я та фото командувача окупантів

Слідство ідентифікувало чергового підозрюваного у воєнних злочинах в Україні – російського командира роти 64 окремої мотострілецької бригади, який наказував вбивати цивільних у Київській області.
Він був "старшим" під час окупації Липівки Бучанського району.
Про це повідомила генпрокурорка України Ірина Венедіктова.
"Це 30-річний старший лейтенант Василь Литвиненко – командир роти 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ ЗС РФ у складі 35 загальновійськової армії. Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області спільно із поліцейськими викрили його у порушені законів та звичаїв війни, поєднаному з вбивством", – йдеться у повідомленні.
Венедіктова також поінформувала, що без дозволу Литвиненка жителі Липівки не могли вийти з дому по воду. Він розпоряджався навіть тим, чи можна людям надавати меддопомогу.
"Слідство встановило, що на виконання злочинних наказів командира роти підлеглі військовослужбовці з автоматичної вогнепальної зброї поранили беззбройного цивільного чоловіка похилого віку прямо на його подвір’ї. На цьому вони не зупинились – невдовзі загарбники вже з танка розстріляли будинок, де був поранений ними мешканець. Він згорів разом із рідним домом", – повідомила генпрокурорка.
Вона додала, що зараз встановлюються інші співучасники воєнних злочинів, а також причетність Литвиненка до поранення ще двох цивільних жительок Липівки та руйнування 18 житлових будинків у селі.
Нагадаємо, за даними Офісу генпрокурора, на сьогодні в Україні встановлено понад 11 800 воєнних злочинів російських окупантів. Наразі вдалося знайти 45 підозрюваних у цих злочинах.
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