Наказував відрізати голови полоненим: розслідувачі DeepState оприлюднили фото рософіцера

Дмитро Чихабах — командир армії РФ в червні 2024 року на Донеччині віддав злочинний наказ обезголовити українського полоненого бійця. Окрім цього злочину за окупантом зафіксовано щонайменше три випадки з “відрізанням голів” полоненим.

Про це команда фахівців Deepstate у співпраці з підрозділом Сил Оборони України повідомила 13 січня.

Військовий РФ Дмитро Чихабах на псевдо "Сбер" — командир штурмової роти загону "Шторм" 394 МСП 127 МСД 5 Армії. Саме він, за інформацією аналітиків, дав наказ підлеглим "голову відрізати і на палю настромити" 17 червня 2024 року.

Дмитро Чихабах — командир армії РФ Фото: DeepState

Тоді російські окупанти діяли в районі селища Старомайорське, що у Волноваському районі на Донеччині.

Тож замість взяття українських військовослужбовців у полон, окупанти за наказом свого командира мали їх вбивати, відрубавши голови.

Дмитро Чихабах — командир армії РФ Фото: DeepState

Що відомо про російського офіцера-злочинця

Як стверджують у Deepstate, Чихабах Дмитро Анатолійович народився 14 грудня 1989 року. Проживати може за однією із трьох адрес:

Приморський край, Спаський р-н, Старий Ключ з/д ст., вул. Роздольна, д. 4-А ;

Приморський край, місто Уссурійск, провулок Тихий, д. 10, кв. 65.

"17 червня 2024 року: Журналісти оприлюднили аудіозапис, де зафіксовано наказ Чихабаха про обезголовлення українського військовополоненого та публічну демонстрацію голови. 27 листопада 2024 року: Віддано наказ відрізати голову загиблому українському військовослужбовцю. 1 грудня 2024 року: Віддано наказ взяти в полон, допитати, а потім розстріляти українського солдата, після чого — відрізати йому голову", — йдеться у повідомленні Deepstate.

Також аналітики надали перелік акаунтів російського військового у соцмережах, якими він активно користується.

Також відомо, що Чихабах 2006 року втік з дитячого будинку №2 у місті Уссурійськ. 2011-го його затримали за зберігання наркотичних речовин.

У досьє окупанта є і інші судимості за статтями 158 (крадіжка), 159 (шахрайство) та 119 (погроза вбивством).

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у 2024 році кількість випадків щодо розстрілів українських бійців росіянами була майже вдвічі більшою, ніж за два попередні роки війни разом.

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