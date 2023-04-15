Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Накопичили мінімум пів сотні ракет": експерт попередив про можливу атаку росіян на Великдень

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
234
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Накопичили мінімум пів сотні ракет": експерт попередив про можливу атаку росіян на Великдень

Звуки вибухів у деяких регіонах України / Фото: Associated Press

Військовий експерт попередив українців про нову масштабну атаку росіян.

Окупанти здійснили останній масований ракетний удар по Україні 9 березня, від того часу їм вдалось накопичити мінімум півсотні ракет. Тому на Великдень росіяни можуть здійснити масштабну атаку в будь-який момент.  

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів військовий експерт Роман Світан.

"Після останньої атаки 9 березня пройшов вже понад місяць. В принципі у них вже як мінімум є півсотні крилатих ракет. Вони їх виробляють. В принципі в будь-який момент вони можуть організувати масштабну атаку", - розповів Світан.

Водночас він вказав, що на даний момент масштабний ракетний удар по Україні недоцільний, тому що росіяни зрозуміли, що їм не вдалось і не вдасться зруйнувати енергетичну систему України.

Нагадаємо, у ЗСУ закликали українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги на Великдень через можливість чергового ракетного удару Росії.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
234
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація