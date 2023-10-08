"Накопичують ракети": Гуменюк пояснила, чи продовжить Росія енергетичний терор

Війська РФ почали частіше обстрілювати Україну балістичними та надзвуковими ракетами. Натомість РФ накопичує крилаті ракети.

Про це в коментарі "24 Каналу" заявила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Не можна ігнорувати такий висновок аналітики, що росіяни накопичують ті ракети, які збиваються, Х-101, Х-555, Х-55. Їх можуть використовувати для масованих ракетних ударів вже в час опалювального сезону", - сказала вона.

Російські війська знову можуть вдатися до енергетичного терору.

"Для ефекту підтримання своєї присутності, постійної загрози, для підтримання напруження і вирівнювання коефіцієнта атаки й збиття, зараз вони можуть застосовувати точкові ракетні удари. Балістикою, надзвуковими ракетами – для підтримки розуміння, що вони ще не програли", – додала речниця.

Енергетичний терор окупантів

Російські окупанти від 10 жовтня 2022 року завдавали масовані ракетні удари по енергетичній системі України. Загарбники водночас запускали по кілька ракет по українських містах, щоб залишити українців без тепла та електрики під час зими.

Через дії окупантів по Україні запроваджувалися стабілізаційні та аварійні відключення електрики.

Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що ворог переорієнтовує напрямки для завдавання ракетних ударів по Україні. Енергетична інфраструктура залишиться під прицілом. Водночас головною ціллю стають військові об'єкти, а також концентрація військ ЗСУ і логістика.

Він також наголосив, що удари по нафтобазах підтвердили те, що окупанти будуть намагатися знищити ті критичні елементи інфраструктури, які нам необхідні для успішного ведення бойових дій. Він додав, що енергетика також залишиться серед цілей ворога.

"Залишаться також об'єкти критичної інфраструктури, насамперед економічні - ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу тощо", - зазначив Скібіцький.

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що енергетичний терор Росії провалився, а тому мішенню окупантів може стати транспортна інфраструктура України.

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