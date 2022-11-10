"Накопичують ракети, щоб бити залпом": Ігнат попередив українців про підступні плани росіян

У росіян все ще є намір зруйнувати критичну інфраструктуру України.

Українців попереджають про підготовку росіян до нової масованої ракетної атаки по містах України.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат розповів, що заводи у Росії, для поповнення втрат крилатих ракет, працюють у три зміни. Тож, на його думку, цей факт, а також те, що російські війська накопичують ракети, можуть свідчити про те, що ворог готується завдати нового масованого удару по Україні.

"А от, власне, коли масовані обстріли, яких було у нас у жовтні чотири - ворог кілька місяців накопичував свої засоби... Імовірно, вони накопичують якийсь певний запас для того, щоб бити залпом. Це не виключається, тому що не полишив ворог своїх намірів руйнувати нашу критичну інфраструктуру", - допускає Ігнат.

Крім того, він додав, що окупанти все ще намагаються атакувати на Донецькому напрямку.

"Тут дуже жорсткі бої. Залучено чимало авіаційних підрозділів з боку противника. Працює і наша авіація. Винищувачі теж продовжують наші робити свою справу", - додав Ігнат.

Нагадаємо, у СтратКомі ЗСУ попередили, що відсутність корабля-носія крилатих ракет "Калібр" у відкритому морі не означає, що загрози пуску по території України немає, ворог є дуже підступним.

Як повідомлялося, зранку 10 листопада російська армія випустила чотири ракети по Краматорську. На Горлівському напрямку окупанти атакували Бахмут. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людину. Поранення отримали двоє мирних мешканців.

Читайте також: