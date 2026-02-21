Накопичують резерви: куди Росія спрямує масований удар під час весняного наступу

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Реклама

Росіяни активно готуються до весняної кампанії та накопичують резерви для подальших бойових дій. Найбільша концентрація ворожих сил наразі фіксується на Купʼянському напрямку в Харківській області.

Про це розповів офіцер 10-го армійського корпусу Збройних сил України Євген Артелемейчук в ефірі «Ми-Україна».

За даними військових, Росія зосередила основні зусилля на спробах прорватися до стратегічно важливого населеного пункту Купʼянськ-Вузловий.

Реклама

Щоб досягти цієї мети, ворожа піхота та техніка намагаються швидко пройти через села Піщане та Петропавлівка. Їхнє головне завдання — закріпитися на нових рубежах.

Накопичення російських військ на цій ділянці фронту має не лише стратегічні, але й приховані політичні мотиви. За інформацією українських захисників, на початку місяця у ворожому угрупованні військ «Запад» пройшли жорсткі перевірки з боку вищого керівництва. Кремлівське командування намагалося з’ясувати причини тотального провалу своїх підрозділів.

«Вони активно намагалися з’ясувати, чому ж їхні бійці, скажімо так, не можуть підтвердити слова їхнього очільника генерального штабу Герасимова. Адже він вже декілька місяців як „захопив“ сам Куп’янськ, так і Куп’янськ-Вузловий», — пояснив ситуацію офіцер ЗСУ.

Таким чином, російські генерали змушені гнати в штурми нові резерви виключно для того, щоб їхні реальні «досягнення» на полі бою хоча б мінімально відповідали тим фейковим перемогам, які Герасимов уже давно доповів у Москву.

Реклама

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни повідомляв про активізацію інформаційних операцій Кремля, спрямованих на формування враження про нібито неминучість перемоги Росії у війні проти України.

Зокрема, начальник Головного оперативного управління Генштабу РФ Сергій Рудськой заявляв про значні територіальні здобутки російських військ у 2025–2026 роках, включно із сотнями населених пунктів і тисячами квадратних кілометрів. Серед іншого звучали твердження про захоплення низки міст у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях, а також про створення так званої «зони безпеки» вздовж кордону.

Втім, за оцінками ISW, підтверджені дані свідчать про значно скромніші просування. Аналітики фіксували меншу кількість захоплених населених пунктів і суттєво менші територіальні зміни, ніж заявляє російська сторона. Окремо наголошувалося, що просування РФ відбувається повільно та супроводжується високими втратами особового складу.

У звіті підкреслювалося, що Москва використовує навіть обмежені тактичні успіхи для посилення наративу про «руйнування фронту» та тиску на західних партнерів України з метою схилити їх до зменшення підтримки Києва. Водночас, за оцінками аналітиків, реальна ситуація на полі бою не відповідає масштабам заявлених Кремлем «успіхів».