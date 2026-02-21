- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 5
- Час на прочитання
- 2 хв
Накопичують резерви: куди Росія спрямує масований удар під час весняного наступу
Окупанти активно накопичують резерви для масштабної весняної кампанії на Харківщині.
Росіяни активно готуються до весняної кампанії та накопичують резерви для подальших бойових дій. Найбільша концентрація ворожих сил наразі фіксується на Купʼянському напрямку в Харківській області.
Про це розповів офіцер 10-го армійського корпусу Збройних сил України Євген Артелемейчук в ефірі «Ми-Україна».
За даними військових, Росія зосередила основні зусилля на спробах прорватися до стратегічно важливого населеного пункту Купʼянськ-Вузловий.
Щоб досягти цієї мети, ворожа піхота та техніка намагаються швидко пройти через села Піщане та Петропавлівка. Їхнє головне завдання — закріпитися на нових рубежах.
Накопичення російських військ на цій ділянці фронту має не лише стратегічні, але й приховані політичні мотиви. За інформацією українських захисників, на початку місяця у ворожому угрупованні військ «Запад» пройшли жорсткі перевірки з боку вищого керівництва. Кремлівське командування намагалося з’ясувати причини тотального провалу своїх підрозділів.
«Вони активно намагалися з’ясувати, чому ж їхні бійці, скажімо так, не можуть підтвердити слова їхнього очільника генерального штабу Герасимова. Адже він вже декілька місяців як „захопив“ сам Куп’янськ, так і Куп’янськ-Вузловий», — пояснив ситуацію офіцер ЗСУ.
Таким чином, російські генерали змушені гнати в штурми нові резерви виключно для того, щоб їхні реальні «досягнення» на полі бою хоча б мінімально відповідали тим фейковим перемогам, які Герасимов уже давно доповів у Москву.
Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни повідомляв про активізацію інформаційних операцій Кремля, спрямованих на формування враження про нібито неминучість перемоги Росії у війні проти України.
Зокрема, начальник Головного оперативного управління Генштабу РФ Сергій Рудськой заявляв про значні територіальні здобутки російських військ у 2025–2026 роках, включно із сотнями населених пунктів і тисячами квадратних кілометрів. Серед іншого звучали твердження про захоплення низки міст у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях, а також про створення так званої «зони безпеки» вздовж кордону.
Втім, за оцінками ISW, підтверджені дані свідчать про значно скромніші просування. Аналітики фіксували меншу кількість захоплених населених пунктів і суттєво менші територіальні зміни, ніж заявляє російська сторона. Окремо наголошувалося, що просування РФ відбувається повільно та супроводжується високими втратами особового складу.
У звіті підкреслювалося, що Москва використовує навіть обмежені тактичні успіхи для посилення наративу про «руйнування фронту» та тиску на західних партнерів України з метою схилити їх до зменшення підтримки Києва. Водночас, за оцінками аналітиків, реальна ситуація на полі бою не відповідає масштабам заявлених Кремлем «успіхів».