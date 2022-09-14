Накрили окупантів: у Генштабі розповіли, скільки цілей українська авіація уразила за добу

Протягом поточної доби українська авіація завдала окупантам 11 ударів для підтримки наземних угруповань.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, українські військові уразили шість позицій та місць скупчення живої сили і техніки противника, три позиції зенітних ракетних комплексів. Також збито один літак противника.

“Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Окрім того, підтверджено знищення чотирьох реактивних систем залпового вогню “Град” у Херсонській області, що потрапили в зону ураження 12 вересня поточного року, та продовольчого складу окупантів у Докучаєвську”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Одесі в маршрутці "виловили" жінку, яка знімала військовий об'єкт.

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