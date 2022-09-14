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Накрили окупантів: у Генштабі розповіли, скільки цілей українська авіація уразила за добу

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Накрили окупантів: у Генштабі розповіли, скільки цілей українська авіація уразила за добу

Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала окупантам 11 ударів.

Протягом поточної доби українська авіація завдала окупантам 11 ударів для підтримки наземних угруповань.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, українські військові уразили шість позицій та місць скупчення живої сили і техніки противника, три позиції зенітних ракетних комплексів. Також збито один літак противника.

“Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Окрім того, підтверджено знищення чотирьох реактивних систем залпового вогню “Град” у Херсонській області, що потрапили в зону ураження 12 вересня поточного року, та продовольчого складу окупантів у Докучаєвську”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Одесі в маршрутці "виловили" жінку, яка знімала військовий об'єкт.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
416
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