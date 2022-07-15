"Накрили орків у Новій Маячці": ЗСУ знищили штаб і казарми окупантів у Херсонській області

Українські війська 14 липня знищили штаб і казарми російських військ у Новій Маячці Херсонської області. Штаб і казарми окупантів були розташовані у приміщенні колишнього дитячого санаторію.

Офіційні втрати російських військ після атаки ЗСУ повідомлять згодом.

Про це радник очільника Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив у Мережі 15 липня.

"Вчора близько 22-ї години ЗСУ накрили орків у Новій Маячці. Там окупанти в приміщенні колишнього дитячого санаторію облаштували собі штаб і казарми. Яких уже нема. Чекаємо на офіційний підрахунок мертвих росіян", – йдеться в дописі.

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Нагадаємо, 14 липня в ОК "Південь" повідомили, що українські військові знищили 18 окупантів та склад боєприпасів у районі Правдиного, Лозового й Благодатного.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення українські воїни знищили 38 тис. загарбників. Протягом 14 липня ЗСУ ліквідували 130 окупантів.

Втрати росіян на 15 липня: 38 тисяч загарбників та понад 1 600 танків

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