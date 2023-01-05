Накрило вибуховою хвилею: у Кураховому загинув нацгвардієць, у якого залишилися дружина та маленький син

На війні з російськими окупантами на Донеччині загинув офіцер Національної гвардії України Руслан Онікієнко, родом із Полтавщини.

Про це повідомили у Кобеляцькій громаді.

Відомо, що захисник від 2016 року проходив військову службу в Нацгвардії на посаді начальника служби психологічного забезпечення військової частини. Мав звання майора.

Загинув офіцер 3 січня під час виконання бойового завдання у населеному пункті Курахове. У нього залишилися дружина та чотирирічний син.

Про дату та час буде повідомлено додатково.

"Товариський, користувався авторитетом, полюбляв спорт, член ФК "Динамо - Академія". Мав дружину та чотирирічного сина. Церемонія прощання з Героєм відбудеться за кілька днів", - йдеться в повідомленні.

У Мережі знайомі та товариші згадують захисника як небайдужого до чужого горя, позитивного, ввічливого. Серед товаришів по службі мав повагу та авторитет.

Один із його товаришів розповів, що Руслан їхав з побратимом і потрапив під сильний обстріл окупантів. Отримані травми виявилися смертельними: "Він їхав з побратимом під Кураховим зі сторони Бахмута, сильний обстріл, вони вискочили з машини...і його вибуховою хвилею накрило гілками...відірвало ногу… За ними їхали медики, але він вже просто кавчав.....легені набирались кров’ю".

"Війна зблизила нас, пам'ятаю на перших парах возили йому в частину все, що мали і могли придбати, посуд, харчі, цигарки, мішки... Одного разу він питав про фінансову допомогу, щоб поховати побратима...і колонку музичну на день, щоб на кладовищі пролунав гімн України, питав, бо займався цим, був не байдужий до чужого горя", - пише інший товариш загиблого Героя.

Герой народився 21 березня 1993 року в с. Сухинівка Кобеляцького району Полтавської області. Здобув професію електрозварювальника. У жовтні 2011 року був призваний на військову строкову службу. Закінчив Національну Академію внутрішніх справ за спеціальністю "Психологія".

Нагадаємо, у Бахмуті на Донеччині 2 січня загинув громадський діяч, член Спілки української молоді та майданівець Олег Юрченко. У нього було п'ятеро дітей, четверо з яких неповнолітні.

Як повідомлялося, поблизу населеного пункту Катеринівка в Донецькій області загинув уродженець Полтавщини, головний сержант Роман Яременко, нагороджений низкою військових відзнак, зокрема, орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Брат і батько Героя теж служать у Збройних Силах України, мама активно займається волонтерством.

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