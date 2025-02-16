Налетіли на укриття, техніку й окупантів: робота пілотів Третьої штурмової по ворогові на Харківщині

Вправні бійці вказали загарбникам на їхнє місце в Україні.

Пілоти Третьої штурмової показали наліт на укриття, техніку та піхоту окупантів на Харківщині. Успішно коригували вогонь та фіксували з неба бійці Батальйону безпілотних систем.

Про це повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада.

3-тя штурмова показала захопливі кадри роботи по ворогові на Харківщині

Ворог зазнав втрат у техніці та живій силі

Зокрема, знищені російські міномети, під удар потрапив і БК російської армії. Як зазначається, пілоти також "розвели спеку" в будівлях й накрили ворожі укриття.

"Прийшли по посадах, гниють у посадках — так буде з кожним загарбником", — завершили бійці.

Раніше у Третій штурмовій показали ефективну роботу по ворогові. Росіяни намагаються закопатись у землю, щоб врятуватися, натомість залишаються там назавжди.

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