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Наліт ворожих безпілотників на південь: збиті уламки впали в передмісті Одеси - є жертва

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Наліт ворожих безпілотників на південь: збиті уламки впали в передмісті Одеси - є жертва

Наслідки атаки по півдню 27 грудня 2023. ФОТО: Сили оборони півдня

Одна людина загинула, троє отримали поранення, серед яких 17-річний підліток.

Вночі 27 грудня окупанти атакували південні регіони ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" двома хвилями із інтервалом в 15 хвилин продовж 7 годин. Внаслідок падіння уламків БПЛА загинула одна людина.

Про це повідомляють Сили оборони півдня. 

Силами протиповітряної оборони знищено 17 дронів-камікадзе: 

  • 12 - на Одещині
  • 3 - на Миколаївщині
  • 2 - на Вінниччині.

"Зосереджено ворог вдарив по Херсону, там пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки. Також влучання відбулось в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю. Інформація по постраждалих уточнюється", - йдеться у повідмоленні. 

Зазначається, що на Одещині ворог зосередився на атаці обласного центру. Сили протиповітряної оборони зюилв усі ворожі цілі. Уламки збитих БпЛА впали на одну з незаселених новобудов. Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. На жаль, одна людина загинула, троє отримали поранення, серед яких 17-річний підліток.

Нагадаємо, вночі проти середи, 27 грудня, окупанти атакували Україну безпілотниками. Ворог запустив 46 іранських "Шахедів". 

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Дата публікації
Перегляди
671
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