Наліт ворожих безпілотників на південь: збиті уламки впали в передмісті Одеси - є жертва

Вночі 27 грудня окупанти атакували південні регіони ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" двома хвилями із інтервалом в 15 хвилин продовж 7 годин. Внаслідок падіння уламків БПЛА загинула одна людина.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

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Силами протиповітряної оборони знищено 17 дронів-камікадзе:

12 - на Одещині

3 - на Миколаївщині

2 - на Вінниччині.

"Зосереджено ворог вдарив по Херсону, там пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки. Також влучання відбулось в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю. Інформація по постраждалих уточнюється", - йдеться у повідмоленні.

Зазначається, що на Одещині ворог зосередився на атаці обласного центру. Сили протиповітряної оборони зюилв усі ворожі цілі. Уламки збитих БпЛА впали на одну з незаселених новобудов. Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. На жаль, одна людина загинула, троє отримали поранення, серед яких 17-річний підліток.

Нагадаємо, вночі проти середи, 27 грудня, окупанти атакували Україну безпілотниками. Ворог запустив 46 іранських "Шахедів".

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