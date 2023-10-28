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Налякані пропагандою російські солдати підірвали себе гранатами: розповідь полоненого

Налякані пропагандою російські солдати підірвали себе гранатами: розповідь полоненого

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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Налякані пропагандою російські солдати підірвали себе гранатами: розповідь полоненого

Російський військовополонений Денис Чернецов / Фото: скриншот з відео

Російські пропагандисти лякають солдатів окупаційної армії тортурами та знущаннями в українському полоні.

Російський полонений Денис Чернецов з "Амурського" батальйону, який брав участь у штурмі позицій ЗСУ під Авдіївкою, розповів про долю своїх п’яти товаришів, які були налякані російською пропагадною.

Розповідь військовополоненого окупаційної армії опублікована в Telegram-каналі військового оглядача Юрія Бутусова.

За словами Чернецова, його підрозділ був повністю розбитий і він здався  в полон добровільно. А п'ятеро його товаришів, наслухавшись російської пропаганди, вирішили вчинити інакше - підірвали себе гранатами, бо дуже боялись українського полону.

“Я побачив підрозділ Збройних сил України – крикнув їм "Я здаюся!" І я здався, вийшов із окопа і здався. А інші пацани закидали себе гранатами”, - розповів він.

Полонений стверджує, що в Росії лякають солдатів тортурами в українському полоні.

“Насправді це не так, це все брехня", - каже він.

Нагадаємо, за інформацією ГУР Міноборони, місця утримання російських військовополонених в Україні наразі переповнені.

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Дата публікації
Перегляди
1362
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