"Нам дали список зі 160 загиблих дітей і змусили вивчити": захисник розповів, як РФ знущається з полонених

Путінська армія влаштовувала "екзамен" на знання цього списку і за помилки знущалася з полонених.

В російському полоні українські бійці були змушені вивчити список зі 160 імен українських дітей з Донецької та Луганської областей, яких убила сама ж російська армія. Змушували робити це наглядачі колоній.

Про це розповів звільнений з полону захисник Маріуполя – морпіх Володимир Іванов – в інтерв’ю для Укрінформ.

За його словами, в одній з останніх в'язниць полоненним дали список зі 160 загиблих дітей і змусили вивчити повну дату народження, дату смерті, місце народження та обставини смерті.

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Він додав, що йдеться про список зі 160 дітей із Донецької та Луганської областей, які, за версією РФ, загинули нібито через дії ЗСУ, але насправді були вбиті самою ж Росією.

Після цього росіяни влаштовували "екзамен" на знання списку.

"І десь якусь ти помилку зробив, витягуєш руку, відкривається віконце для прийому їжі, "кормяк" у в'язниці називають вони його. Ставиш руку – і починається побиття електрошокером. Коли електрошокер розряджався, витягуєш знову ж руку, він бере за руку, опирається ногою в сталеві двері і б'є тебе декілька разів, б'є головою об сталеві двері", – додав захисник.

Нагадаємо, смерть українців у російському полоні, на жаль, є звичайним жахливим явищем. Але тіла загиблих полонених часто повертають у такому стані, що встановити причину їхньої загибелі неможливо.

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