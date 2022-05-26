"Нам дуже важко, але ми стоїмо": Залужний закликав надати Україні зброю дальньої дії

"Нам дуже важко, але ми стоїмо": Залужний закликав надати Україні зброю дальньої дії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав надати Україні зразки озброєння, які дозволять уражати противника на великій відстані.

Зі зброєю дальньої дії не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями українських військових.

Про це Залужний написав у Мережі 26 травня.

"Нам дуже важко, але ми стоїмо. Ми боремося за кожну ділянку фронту, за кожний населений пункт. Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає західне озброєння і техніка", – йдеться в повідомленні.

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Головнокомандувач ЗСУ висловив подяку за надану міжнародну технічну допомогу.

"Водночас ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дадуть можливість уражати противника на великій відстані. І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму", – наголосив Залужний.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов пояснив, що українські військові очікують на західну зброю, щоб активно наступати на російських окупантів, проте немає сенсу доправляти по одній-дві одиниці зброї. Насправді Захід намагається якомога швидше доправляти зброю Україні.

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