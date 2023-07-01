"Нам не вистачало сил у той момент дотиснути": Буданов розповів, як звільняли острів Зміїний

На першому етапі операція зі звільнення острову Зміїний була виконана частково успішно – вона зруйнувала плани росіян з діяльності, але тоді Україні не вистачило сил дотиснути.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю для проєкту "Спецоперація "Зміїний" на YouTube-каналі Ramina.

"Документація нам досить допомогла у певних питаннях, особливо ― документація підрозділів протиповітряної оборони, зокрема технічна документація. Багато рідкісних плат, які ми шукаємо по всьому світу, нам вдалося зняти з елементів техніки ППО. Ми забрали пульти керування комплексами БПЛА, дуже багато систем зв'язку різних типів та зброї", ― розповів Кирило Буданов.

За словами Буданова, операцію зі звільнення Зміїного почали планувати в середині березня 2022 року ― вона тривала в декілька етапів.

"Діяли росіяни досить професійно, що завадило нам спершу вибити їх повністю з усієї частини острова. У час висадки наші контролювали близько 50% острова, а 50% вони. Були проблеми з пораненими у них, і в нас. Вони викликали вертольоти. Наші відходили з пораненими. Нам об'єктивно не вистачало сил у той момент дотиснути", ―пояснив він.

Начальник ГУР підкреслює, що завдяки злагодженим діям всіх підрозділів, які брали участь в спецоперації, на острові знову замайорів український стяг.

Що відомо про звільнення острова Зміїний

30 червня 2022 року, рівно рік тому, острів Зміїний офіційно був звільнений. Російська армія намагалася втриматися на острові, попри те, що він часто зазнавав атак української армії.

Евакуація російського гарнізону з острова Зміїний 30 червня, як спочатку заявило російське Міністерство оборони, була "кроком доброї волі".

"Тим самим світовій спільноті продемонстровано, що Російська Федерація не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України", - йшлося у заяві Міноборони.

30 червня під ударами українських військ російські війська залишили острів Зміїний. Ця подія безумовно стане одним з помітних епізодів війни, яка триває зараз.

Найвідомішим епізодом битви за острів Зміїний стала втрата флагмана російського Чорноморського флоту, крейсера "Москва".

Корабель затонув 14 квітня 2022 року після того, як у нього влучили дві ракети українського берегового протикорабельного комплексу "Нептун".

Корабель перебував приблизно за пів сотні кілометрів на захід від острова. Російські військові стверджують, що він затонув через вибух, який був спричинений пожежею на борту.

Загибель корабля стала суттєвою подією зі стратегічної точки зору - ППО крейсера забезпечувала прикриття кораблів у цьому районі. Після того, як "Москва" потонула, інші кораблі Чорноморського флоту відійшли на більшу відстань від берега.

Острів Зміїний розташований в Ізмаїльському районі Одещини, площа — 17 га, довжина — 662 м, ширина — 560 м. Від острова до найближчого узбережжя України лише 30 км, а до Одеси — 120 км. 2007 року на Зміїному заснували українське село Біле, жителів було небагато — від 13 до 30 осіб.

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