Данілов розвінчав міфи про недолугість "другої армії світу" і розповів про нову тактику росіян

Данілов вважає, що ЗСУ дійсно воюють з другою армією світу і закликав не вважати окупантів недолугими.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заклики, які поширюють деякі західні ЗМІ, що Україні потрібно відмовитися від деяких територій і сісти за стіл переговорів з Росією. Данілов розповів, як ставляться до такої пропозиції наші західні партнери.

Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті 1+1.

Секретар РНБО наголосив, що жодна країна не зобов'язана допомагати Україні.

"Європа різна. Є країни, які стоять пліч-о-пліч разом з нами, а є країни, які спостерігають. Щодо затримок зброї: треба мати на увазі, що нам ніхто нічого не зобов'язаний. Треба дякувати за те, що на сьогодні маємо. Я не уявляю, що було б, якби під час оборони Києва ми не мали NLAW, стінгерів, джевелінів. Це додаток до наших героїчних військових. Якби не було допомоги наших партнерів, нам було б вкрай важко. Ми вважаємо, що нам всі винні, але це трошки не так", – зазначив Данілов.

Проте Україні міжнародні партнери постійно допомагають, допомога йде майже кожного дня.

"Але це не є подарунки. За кожні поставки є домовленості президента Зеленського, який 24 години на добу вирішує ці питання. Я не знаю, чи є ще на цій планеті глава держави, з яким президент Зеленський не переговорив щодо надання допомоги нашій державі", – говорить секретар РНБО

Він заявив, що не вважає російську армію слабкою.

"Я не вважаю, що у них там нічого немає, що у них люди не вміють воювати. Ми бачимо, що після того, як їм "дали по зубах" у Київській, Чернігівській, Сумській областях, звідки вони втекли, на сьогоднішній день у них нова тактика: вони гатять з артилерії від ранку до вечора, постійно. І те, що відбувається у Сєвєродонецьку, в інших містах – треба мати на увазі, що ми дійсно воюємо з другою армією світу. І не треба хизуватися, що вони там слабкі, недолугі", – зазначає секретар Ради національної безпеки та оборони.

За його словами, за час вторгнення росіяни добре навчилися воювати. Крім того, українцям важко, адже у нас – 1200 км лінії фронту.

"На фронтах нам важко, складно, але допомога йде кожного дня. Ми маємо 1200 км лінії фронту. Такого ніхто собі уявити не міг. Ви пам'ятаєте, що нам давали обмаль часу на захист, говорили, що ми здамося, капітулюємо. Але не так сталося, ми сьогодні стоїмо і будемо стояти. Але легко нам не буде, адже у цій війні у кожної країни є свої інтереси", – підсумував він.