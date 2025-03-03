"Нам потрібен чесний мир, а не нескінченне протистояння": Зеленський про підсумки засідання Ставки

Президент зазначив, що на Ставці були пропрацьовані всі можливі сценарії, щоб максимально захистити Україну.

Президент України повідомив про підсумки чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якої було проаналізовано пакети військової допомоги та укладені контракти.

За його словами, є позитивні результати щодо контрактів на артилерію, яка є ключовим компонентом обороноздатності України. Також безпілотники залишаються незмінним пріоритетом у зміцненні оборони.

Окремо глава держави зазначив підтримку Литви, яка передала додаткові системи протиповітряної оборони. "Дуже дякую тобі, пане президенте", – наголосив він.

Також на Ставці заслухали доповідь прем’єр-міністра щодо фінансування. Україна має всі необхідні ресурси для забезпечення потреб 2025 року.

Обговорювалися і питання державної стійкості. "Ми пропрацьовуємо всі можливі сценарії, щоб максимально захистити Україну. Базове завдання – утримувати позиції та створювати умови для правильної дипломатії, яка дозволить якнайшвидше завершити війну гідним миром. Нам потрібен справжній, чесний мир, а не нескінченне протистояння", – підсумував президент.

Раніше президент США Дональд Трамп знову розкритикував президента Володимира Зеленського – цього разу за його слова про те, що до закінчення війни з Росією ще "дуже, дуже далеко".