"Нам потрібна стіна між цивілізацією і варварами": Кулеба прокоментував ракетний удар по Одесі

"Нам потрібна стіна між цивілізацією і варварами": Кулеба прокоментував ракетний удар по Одесі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що мета сьогоднішніх ракетних ударів по Одесі — це терор з боку російських загарбників.

Очільник МЗС заклика визнати Росію спонсором тероризму і поводитися з нею відповідно.

Про це Кулеба написав у своєму Twitter.

"Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі – терор. Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму і поводитися з нею відповідним чином. Ні бізнесу, ні контактів, ні культурних проектів. Нам потрібна стіна між цивілізацією та варварами, які вражають мирні міста ракетами", — написав Кулеба.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок цього є влучання в об'єкти інфраструктури.

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