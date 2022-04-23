"Нам потрібна стіна між цивілізацією і варварами": Кулеба прокоментував ракетний удар по Одесі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що мета сьогоднішніх ракетних ударів по Одесі — це терор з боку російських загарбників.
Очільник МЗС заклика визнати Росію спонсором тероризму і поводитися з нею відповідно.
Про це Кулеба написав у своєму Twitter.
"Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі – терор. Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму і поводитися з нею відповідним чином. Ні бізнесу, ні контактів, ні культурних проектів. Нам потрібна стіна між цивілізацією та варварами, які вражають мирні міста ракетами", — написав Кулеба.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок цього є влучання в об'єкти інфраструктури.
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